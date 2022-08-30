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إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في نابلس وحرق سيارتهم

30 آب / أغسطس 2022 09:16

نقل المستوطنين المصابين
نقل المستوطنين المصابين

أصيب فجر اليوم الثلاثاء، مستوطنان، جراء إطلاق النار على مركبة كان على متنها 5 مستوطنين لدى محاولتهم الوصول إلى منطقة قبر يوسف في نابلس.

وقالت مصادر محلية إن شبان قاموا بإضرام النار في مركبة المستوطنين التي كانت في المكان.

فيما قالت وسائل الإعلام إسرائيلية، إن المصابين نقلا للعلاج في مستشفيات "بيلنسون" و"تل هشومير"، ووصفت جروحهما بين المتوسطة والخطيرة، علما أن الإصابات تعود لمستوطنتين من سكان القدس ومستوطنة موديعين عيليت.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن المستوطنين الخمسة حاولوا الوصول إلى قبر يوسف بدون تنسيق مع قوات الجيش، وتعرضوا لإطلاق نار، وتركوا مركبتهم واختبأوا لعدة دقائق في شارع قرب قبر يوسف، حتى وصلت قوة عسكرية ونقلتهم إلى نقطة تفتيش عسكرية قريبة، ثم تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

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