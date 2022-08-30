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الاحتلال يحاصر منزلاً في نابلس ويصيب شاباً بالرصاص

30 آب / أغسطس 2022 09:47

المنزل المحاصر
المنزل المحاصر

نابلس – الرأي:

أصيب شاب، صباح اليوم الثلاثاء، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاصرتها منزلاً، في قرية روجيب شرق مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبير من جيش الاحتلال تحاصر منزل يعود لعائلة الصوالحي في القرية، حيث تقوم بإطلاق النار تجاهه إضافة لإطلاقها صواريخ من نوع "انيرجا" عليه بين الحين والآخر، وسط اندلاع مواجهات في المكان.

وطالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت المحاصرين في منزل الصوالحي بتسليم أنفسهم.

فيما ذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أجبرت والد أحد المحاصرين بمطالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه ومن معه، وإلا سيهدم الاحتلال المنزل.

من جانبه ذكر مدير إسعاف نابلس أحمد جبريل، أن  عددا من الإصابات سجلت داخل المنزل المحاصر، وأن قوات الاحتلال تمنع وصول سيارات الإسعاف إلى المكان.

يتبع ..

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