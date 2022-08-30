1000 أسير يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام الخميس المقبل

غزة - الرأي:

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، أنها ستبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام بـألف اسير كدفعة أولى الخميس المقبل، مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية.

وأكدت على إبقاء حالة التمرد على قوانين السجان، كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار/ مارس الماضي.

وأكدت في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أنها تخوض معركتها موحدة في مواجهة السجان بقيادة وطنية تمثل فصائل شعبنا؛ متسلحة بوحدة حقيقية في خندق مقاومة صلف السجان وحقده، وأن الوحدة التي جسَّدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر".

وشددّت اللجنة، على أن "هذه المعركة التي فُرضت عليها لن تقبل إلا بتتويجها بالنصر المبين، مشيرة الى أن صور الأسير البطل خليل عواودة التي ظهر فيها في حالة صحية صعبة؛ جراء الإضراب عن الطعام لليوم 171، هي أكبر دليل على عنجهية هذا العدو اللئيم، وهي في ذات الوقت أكبر دليل على ثبات وعزيمة الأسير الفلسطيني وعناده في مواجهة السجان لنيل حقوقه.

وكان الأسرى قد حلّوا قبل يومين الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال كافة، في إطار من الخطوات النضالية التي استأنفوها مؤخرا.

وبحل الهيئات التنظيمية للأسرى، ستكون إدارة سجون الاحتلال منذ اليوم مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات.