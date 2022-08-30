دراسة علمية تُشيد بجودة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل

غزة-الراي

أظهرت دراسة علمية أعدها الباحث محمود بصل، ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير من كلية التجارة بالجامعة الإسلامية، تحسن جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة العمل في قطاع غزة للجمهور.



وبينت الدراسة التي حملت عنوان "دور التحول الرقمي في تحسين خدمات المؤسسة الحكومية – دراسة ميدانية وزارة العمل الفلسطينية - المحافظات الجنوبية"، التقدم الإيجابي المرتفع لاستجابة موظفي وزارة العمل للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها للجمهور.



وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من جودة الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل الفلسطينية، من خلال وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين توافر أبعاد التحول الرقمي والمتمثلة في الاستراتيجية، الثقافة التنظيمية، القيادة التحولية، الموارد البشرية) وتحسين جودة الخدمة المقدمة من قبل الوزارة.



وأوصى الباحث بصل القائمين على وزارة العمل التركيز على تطوير الاستراتيجية باعتبارها أحد أهم المحاور نحو التوجه لتطبيق التحول الرقمي بشكل متكامل، من خلال تطوير تطبيقات خاصة يتم رفدها بمعارف وخبرات العاملين، وتطويرها بما يحقق احتياجات المستفيدين من الخدمات.



كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير مواقع العمل الخاصة بالوزارة عبر تطويرها ورفدها بالجوانب التكنولوجية التي تسهل إدارتها، من خلال تطوير خدمات الاستعلام الإلكتروني واللوحات الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين لتنظيم ظروف العمل.

