حماس تبارك عملية نابلس وتؤكد على المقاومة حتى التحرير

غزة - الرأي:

باركت في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) عملية إطلاق النار البطولية في مدينة نابلس فجر اليوم، والتي أدّت إلى إصابة عدد من المستوطنين وإحراق سيارتهم، بعد محاولتهم اقتحام قبر يوسف.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إنّ هذه العملية البطولية تعدّ ردّاً طبيعياً على جرائم الاحتلال، وفيها رسالة واضحة يجب أن يدركها العدو جيّدًا، وهي أنّ مقاومة شعبنا ماضية ومتصاعدة حتّى انتزاع الحقوق كاملة وتحقيق التحرير الشامل.

ووجهت الحركة التحية لأبطال نابلس الثائرين، الذين تصدّوا للاحتلال في روجيب رغم قلّة الإمكانات.

وأكدت الحركة أن المقاومة على عهد الوفاء مع الشهداء الأبطال والأسرى الصامدين؛ فالاعتقال لن يدوم، وباب السجن سيتحطّم، وسيعانق أسرانا الحرية شامخين.