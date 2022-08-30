افتتاح مشروع امتداد شارع خليل الوزير بمدينة غزة

غزة- الرأي:

افتتحت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع بلدية غزة ومؤسسة أمان فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير امتداد شارع خليل الوزير "شارع رقم 3 " (اللبابيدي) من تقاطع شارع اليرموك غرباً وحتى تقاطع شارع أحمد الجــعبــري (النــفــق) شرقاً بعد إنجاز أعمال تطوير البنية التحتية للمنطقة المذكورة من الشارع بالكامل.

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم بالشارع المذكور، وكيل الوزارة سمير مطير، ورئيس بلدية غزة يحيى السراج، ومدير مؤسسة أمان فلسطين في غزة عمر صيام، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وقال سمير مطير: "جرى اليوم افتتاح جزء من شارع خليل الوزير وهو من الشوارع الرئيسية في مدينة غزة حيث يربط غرب مدينة غزة بشرقها وسيحل جزء من مشكلة المرور في غزة حيث سيخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية".

وأضاف مطير خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن افتتاح الشارع يعد نجاحا كبيرا لوزارة الحكم المحلي ولبلدية غزة.

بدوره ذكر رئيس بلدية غزة، يحيى السراج: "أن بلديته بوصولها اليوم للافتتاح الرسمي لإنشاء جزء من شارع خليل الوزير".

وأوضح السراج لـ "الرأي" أن "المشروع تأخر افتتاحه لأكثر من عشرين عاما، وكان حلمًا يراود أهالي مدينة غزة ونجحنا اخيرًا في افتتاحه فهذا المشروع له أهمية خاصة في المدينة فهو شريان أساسي يربط الشرق والغرب ويؤدي لتخفيف الأزمة المرورية في شوارع مزدحمة".

من جانبه، أعرب مدير مؤسسة أمان فلسطين، عمر صيام، عن شكره لمتابعة العمل الحكومي ووزارة الحكم المحلي على مساعدتها ومساهمتها وتذليل العقبات أمام هذا المشروع.

وأضاف صيام خلال حديثه لوكالة "الرأي": "لقد بدأ العمل هذا المشروع في 10 مارس 2022م، وأتممنا العمل كاملًا وأصبح جاهزًا للاستعمال خدمة لسكان مدينة غزة".

وأشار إلى أن موازنة المشروع بلغت تقريبا 820 ألف دولار، مبينا أن هذه هي المرحلة الأولى من المشروع سيتبعها مرحلة اخرى وهي باقي امتداد شارع خليل الوزير حتى يصل شارع صلاح الدين.

أما مختار عائلة عطا الله، سمعان عطا الله، فقال:"أبارك لأهل هذا الحي الافتتاح ونشكر بلدية غزة والوزارات المعنية، على ما قاموا به ونفذوا وعودهم من حيث تعويض الأهالي، واليوم ستزف لهم بشرى بتوزيع لدى المستقطع لهم وسيعوضوا منْ هدم بيته بمبلغ مالي محترم".

وكانت متابعة العمل الحكومي قد افتتحت الجزء المذكور في شهر تشرين أول / أكتوبر من العام الماضي بعد تأخر فتحه نحو 25 عاماً بعد صدور قرار اعتماده من قبل البلدية ووزارة الحكم المحلي، وتأخرت عملية افتتاحه بسبب وجود أراضي خاصة في المكان.

الجدير ذكره أن المنطقة المذكورة من الشارع بلغ طولها نحو 420 مترا وعرضها نحو 30 مترا وبلغت تكاليف تنفيذ المشروع نحو 820 ألف دولار بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين الماليزية.