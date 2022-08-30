جبارين: معركة الأسرى لن تبقى داخل أسوار السجون

غزة - الرأي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، أن معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني الأبيّ بكل أطيافه ومكوناته، ولن تبقى داخل أسوار السجون، وسيخوض غمارها أبناء شعبنا في أماكن وجوده كافة.

وكانت الحركة الوطنية الأسيرة أعلنت الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم؛ عقب تعنّت إدارة السجون بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، واستمرارها في هجمتها الشرسة على الأسرى ومنجزاتهم.

وقال جبارين في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "على العدو الصهيوني وقف عدوانه على أسرانا"، مشددا على أن حركته تعمل مع كل الجهات والوسطاء للجم العدو ووقف الاعتداء على الأسرى.

وأشار إلى أن الاحتلال بسلوكه الهمجي تجاه الأسرى والمسرى وأبناء شعبنا يزيد حالة التوتر، ويجر المنطقة كلها إلى المجهول.

ووجه جبارين رسالة إلى الأسرى، قائلا: "اثبتوا في هذه المنازلة، ونطمئنكم بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيشكلون سندًا وعونًا لكم في معركتكم ضد السجان".

وعبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن التزام الحركة بالسعي المستمر والعمل الدؤوب للقيام بالواجب الأكبر تجاه أسرانا الأبطال؛ وهو العمل على تحريرهم بالسبل والوسائل كافة.