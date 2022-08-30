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إصابات في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال شرق بيت لحم

30 آب / أغسطس 2022 08:07

إصابات في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية كيسان
إصابات في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية كيسان

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب مواطن والعشرات بالاختناق، بعد أن اقتحم مستوطنون قرية كيسان شرق بيت لحم المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص، وتحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بينهم عائلة بأكلمها، بالإضافة إلى إصابة المواطن صالح أحمد عبيات جراء الاعتداء عليه بالحجارة، نقل إثرها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت القرية بالكامل، وما زال المستوطنون يحاولون الوصول إلى المنازل.

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