حب الشباب هو حالة التهاب جلدى مزمن تصيب الوجه بشكل متكرر، لكنها قد تسبب أيضًا بقعًا وبثورًا على الكتفين والظهر والرقبة والصدر وأعلى الذراعين، وهناك عدة أسباب وراء ظهور حب الشباب، قد يكون ذلك بسبب بعض البكتيريا والأوساخ، وفى هذا التقرير نتعرف على 4 طرق للوقاية من حب الشباب، بحسب موقع "health".

نصائح لمنع ظهور حب الشباب



1. حافظ على نظافة هاتفك

يحتوى الهاتف المحمول على الكثير من البكتيريا والفيروسات، ويمكن أن يؤدى ملامسته المستمرة للجلد، مع وجود البكتيريا على سطحه إلى تهيج الجلد وتفاقم ظهور حب الشباب.. وبالتالى فإن إمساك الهاتف المحمول والتحدث لفترة أطول يمكن أن يحبس العرق والأوساخ والبكتيريا فى مسام الجلد ويسدها.

2. حافظ على نظافة أغطية الوسائد

يستريح وجهك على الوسادة لمدة 6-8 ساعات كل ليلة، ولا يتراكم الغبار الدقيق على أغطية الوسائد فحسب، بل إنها تتلقى أيضًا جميع زيوت انسداد المسام من وجهك بالإضافة إلى منتجات العناية بالبشرة إذا لم تنظف وجهك قبل النوم.

كما أن غطاء الوسادة القطنى يحبس البكتيريا والأوساخ بالإضافة إلى دهون الوجه.

3. لا تلمس وجهك بأيدٍ متسخة

يمكن أن يؤدى لمس وجهك بشكل متكرر دون غسل يديك إلى نقل الأوساخ والبكتيريا من يديك على وجهك، وهذه هى أفضل طريقة لبدء ظهور حب الشباب لأنك تميل إلى إدخال البكتيريا إلى بشرتك والضغط عليها.

4. حافظ على شعرك مربوط

عند لمس الشعر، خاصة عندما يكون دهنيًا، مع الوجه، يمكن أن يسد المسام أحيانًا، ويمكن أن تسبب منتجات الشعر، بما فى ذلك مثبتات الشعر والزيوت، حساسية الجلد والإفراط فى إنتاج الزيت فى خط الشعر.