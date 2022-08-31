كيف تقلل وزنك فى أسرع وقت؟

إنقاص الوزن من الأمور التى يسعى لها الكثيرون وخصوصا السيدات، حيث تؤثر زيادة الوزن على جمالهن وصحتهن النفسية، وقد يتعرضن للاكتئاب بسبب وزنهن الزائد، كما تعمل السمنة على الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض القلب والسكر والضغط وتؤثر على العضلات والمفاصل.



ويقدم "اليوم السابع" بعض النصائح لإنقاص الوزن فى أسرع وقت وفقا لما ذكره موقع clevelandclinic وهى:



1: الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت وخصوصا الوجبات السريعة، حيث إنها تحتوى على كمية عالية من الدهون التى تعمل على زيادة الدهون فى الجسم وبالتالى زيادة كبيرة فى الوزن.



2: الابتعاد عن المشروبات الغازية والتى تحتوى على نسبة عالية من السكريات، ومن الممكن استبدالها بالمشروبات الصحية مثل العصائر الطبيعية.



3: اهتم بتناول الخضراوات والفواكه بدلا من الأطعمة الدهنية، لكن يجب أن تبتعد عن تناول الفواكه الغنية بالسكريات والتي تساعد على زيادة الوزن وهى "المانجو، العنب، التين، البلح".



4: ممارسة التمارين الرياضية حتى ولو ساعة فى اليوم فهى تساعد على تعزيز عضلات الجسم والمفاصل والوقاية من مشاكل العظام، كما أنها تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فيه.



5: ابتعد عن تنال الطعام قبل النوم مباشرة فيعمل ذلك على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم، فيجب عليك تناول الطعام قبل النوم بساعتين.



6: ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات فى اليوم، بكميات قليلة بدلا من 3 وجبات بكميات كبيرة، فيساعد ذلك على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.