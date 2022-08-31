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فوائد تناول الكركديه كثيرة.. أبرزها الحفاظ على صحة الكبد

31 آب / أغسطس 2022 08:09

فوائد تناول الكركديه كثيرة.. أبرزها الحفاظ على صحة الكبد
فوائد تناول الكركديه كثيرة.. أبرزها الحفاظ على صحة الكبد

الكركديه، أو شاى الكركديه كما يطلق عليه فى الغرب، يعد من الأعشاب التى كانت تستخدم فى الطب البديل، لفاعليته فى علاج الكثير من المشاكل الصحية. 
 
وعن فوائد تناول الكركديه يقدم التقرير المنشور عبر موقع healthline العديد من الفوائد التى تحل على الجسم الذى يتناول هذا النوع من الأعشاب ومنها: 
 
- نظرا لاحتواء الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من المشروبات المهمة التى تزيد من نسبة الأكسجين فى الدم، لذا يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة، وأيضا يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. 
 
- ثبت علميا أن تناول الكركديه له دور كبير فى خفض نسبة ضغط الدم، حيث أظهرت الدراسات أنه يساهم فى خفض ضغط الدم الانقباضى والانبساطى، لذا فتناوله حيلة جيدة فى علاج ارتفاع ضغط الدم، لكن يجب الحذر من تناوله مع علاج دوائى لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لأنه فى الكثير من الأحيان يتفاعل مع الدواء ويعرض المريض للخطر. 
 
- ثبت أن تناول الكركديه له تأثير واضح فى خفض الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالى تناوله مع تنظيم الكوليسترول الضار يحمى القلب من التعرض لأى مضاعفات صحية. 
 
- تناول الكركديه يعزز صحة الكبد، حيث يساهم بشكل كبير فى ارتفاع الانزيمات الطاردة للسموم، وهذا الأمر يؤدى إلى انخفاض معدلات الإصابة بتليف الكبد.

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