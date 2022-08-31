التعليم تعلن نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة 2022

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، صباح الأربعاء، عن نتائج الدورة الثانية لمرحلة الثانوية العامة للعام 2022، بشكل متزامن في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والخارج.

وبينت الوزارة أن هذه الدورة التي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي تعتبر فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى.

ولفتت إلى أن الإعادة تكون بما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

وتقدمت لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة ( %62.89).