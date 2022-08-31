الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين، خلال اقتحامها لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد، حيث قامت باعتقال المصاب عبد الرحمن عبد الله حامد، وعز الدين محمد عيسى صبح، وعبد القادر باسم حماد.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال كلاً من محمد عبد السلام الأسعد ومصعب عبد الرحيم الأسعد وعبد الله زيد صالح من بلدة كفل حارس قرب سلفيت.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة اذنا غرب محافظة الخليل، واعتقلت الشاب مجاهد محمد مطلق ابو جحيشة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.