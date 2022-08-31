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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة بينهم مصاب

31 آب / أغسطس 2022 09:18

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين، بينهم شاب مصاب، خلال اقتحامها لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن عبد الله حامد (24 عاماً) بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح في قدميه، خلال اقتحامها من بلدة سلواد شرق رام الله.

كما اعتقلت تلك القوات ثلاثة شبان، وهم: عبد القادر حمّاد (23 عاما)، وعز الدين محمد عيسى صبح، ومحمد لطفي نمر، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

وأوضحت المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت صالون للحلاقة مملوك لأحد المعتقلين (عبد القادر حماد) وحطمت محتوياته.

وأشارت المصادر، إلى أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة، واندلعت مواجهات، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

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