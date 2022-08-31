آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرقي خان يونس

غزة – الرأي:

توغلت آليات الاحتلال العسكرية صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود داخل أراضي المواطنين المحاذية للسياج الأمني شرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن ثماني آليات عسكرية، توغلت مسافة محدودة، انطلاقاً من موقع "صوفا" العسكري جنوب شرقي المحافظة، وشرعت بأعمال تجريف باتجاه الشمال بمحاذاة السياج الأمني.

وأوضحت المصادر من بين تلك الآليات أربع جرافات و"كباش" و"جرار"، إضافة إلى دبابتين يشاركون في عملية التوغل.

ولفتت إلى أنه يتزامن مع عملية التوغل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المُسيرة، فيما تنتشر ثلاث دبابات أخرى خلف سواتر ترابية داخل الأراضي المحتلة.