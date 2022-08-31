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تحضيرات إسرائيلية لبناء 700 وحدة استيطانية جنوب القدس

31 آب / أغسطس 2022 10:35

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 700 وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال الأسبوع القادم.

وكشفت القناة الإسرائيلية 13 العبرية أنه من المتوقع أن تصادق ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية" على نحو 700 وحدة سكنية في مستوطنة "جفعات هشاكيد" قرب قرية بيت صفافا المحتلة.

وأوضحت أن التحضيرات الإسرائيلية لذلك الاستيطان تأتي رغم المعارضة الأميركية الشديدة، قائلة: "الأميركيون بالطبع يعارضون عموما أي بناء يتجاوز الخط الأخضر، لكن هذه المنطقة على وجه التحديد تزعجهم أكثر".

وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك محاولات أميركية، بما في ذلك من قبل السفير الأميركي في إسرائيل "توم نيدس"، لمنع المصادقة على هذه الوحدات السكنية.

وأضافت "على الرغم من الضغوط، تصر وزيرة الداخلية أييليت شاكيد على عرضها للحصول على الموافقة، الأسبوع المقبل، بحيث تتبع اللجنة اللوائية الإسرائيلية لوزارة الداخلية".

وكان من المتوقع المصادقة على المشروع بعد أيام من زيارة الرئيس الأميركي "جو بايدن"، لكن تم تأجيلها، حيث يتم الآن التخطيط لعرضها من جديد للمصادقة خلال زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي "هادي عمرو" للمنطقة.

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