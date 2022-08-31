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وحدات القمع تقتحم سجن "رامون"

31 آب / أغسطس 2022 10:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي:

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، جميع أقسام سجن "رامون".

وقال "مكتب إعلام الأسرى" إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت جميع أقسام سجن "رامون"، مشيراً إلى أن حالة من التوتر تسود السجن في هذه الأثناء.

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