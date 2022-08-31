مخطط لبناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها توسيع مستوطنة "غيلو" المقاومة على أراضي بيت جالا بمحافظة بيت لحم، عبر بناء 1250 وحدة استيطانية جديدة.

ونشرت مواقع عبرية أن وزارة الإسكان الاسرائيلية وما يسمى "سلطة الأراضي" وشركات عقارات إسرائيلية، توصلوا لاتفاق مشترك يقضي ببناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة "غيلو".

وأوضحت أن المخطط يشمل في القسم الأول منه 27 مبنى، من 9 إلى 13 طابقاً، فيما يشمل القسم الثاني من المشروع 4 أبراج سكنية، تضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقاً على قمة تلك المرتفعات، التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية.

وبينت أن المنطقة الاستيطانية الجديدة ستسمى "منحدرات غيلا"، حيث يأتي المخطط ضمن مشروع كبير يشمل الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الانفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".