وكالة الرأي الفلسطينية مخطط لبناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية 1000 أسير يشرعون غداً بإضراب مفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تناقش الأوضاع الإدارية لجمعية مربي النحل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتلع 50 شجرة زيتون ويهدم بركسين في تقوع شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُكرم أبناء الموظفين الناجحين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "تدريب الداخلية" تفتتح عدة دورات لعناصر الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تدعو المؤسسات لتنفيذ مبادرات مجتمعية خيرية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ يوماً ترفيهياً للأطفال والنساء وكالة الرأي الفلسطينية " الحتة" يستقبل وفداً عن تجمع عائلات فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في الاجتماع التحضيري للجنة الأسرى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مخطط لبناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم

31 آب / أغسطس 2022 12:32

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها توسيع مستوطنة "غيلو" المقاومة على أراضي بيت جالا بمحافظة بيت لحم، عبر بناء 1250 وحدة استيطانية جديدة.

ونشرت مواقع عبرية أن وزارة الإسكان الاسرائيلية وما يسمى "سلطة الأراضي" وشركات عقارات إسرائيلية، توصلوا لاتفاق مشترك يقضي ببناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة "غيلو".

وأوضحت أن المخطط يشمل في القسم الأول منه 27 مبنى، من 9 إلى 13 طابقاً، فيما يشمل القسم الثاني من المشروع 4 أبراج سكنية، تضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقاً على قمة تلك المرتفعات، التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية.

وبينت أن المنطقة الاستيطانية الجديدة ستسمى "منحدرات غيلا"، حيث يأتي المخطط ضمن مشروع كبير يشمل الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الانفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟