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فشل محادثات فتح مكتب قنصلي "إسرائيلي" في الدوحة

31 آب / أغسطس 2022 07:53

فشل محادثات إسرائيلية قطرية حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة
فشل محادثات إسرائيلية قطرية حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة

الداخل المحتل-الرأي:

أكدت قناة "إسرائيل 24" الناطقة بالعربية، انهيار المفاوضات بين "إسرائيل" وقطر بشأن فتح مكتب قنصلي "إسرائيلي" في الدوحة ليتولى شؤون "الإسرائيليين" الذين سيحضرون مباريات كأس العالم.
 
وذكرت القناة أنه قبل أقل من 3 أشهر من انطلاق مباريات كأس العالم 2022 المقامة في قطر، تكثف إسرائيل جهودها من أجل تسهيل وصول آلاف المشجعين الإسرائيليين إلى الدوحة، التي لا ترتبط إسرائيل معها بعلاقات دبلوماسية.
 
وأوضحت أن البلدين أجريا مباحثات سرية ولكنها انهارت قبل مكالمة هاتفية مخطط لها بين رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، يائير لابيد، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بسبب إصرار الأول على جعل المكالمة علنية، وهو ما رفضته قطر بشدة.
 
وأكدت القناة أن إسرائيل كانت تأمل مواصلة هذا المكتب عمله بصورة دائمة في قطر، خاصة وأن تل أبيب قد أعلنت في حزيران/يونيو الماضي، أن مواطنيها سيكون بإمكانهم حضور مباريات كأس العالم في قطر، باعتباره بوابة لإقامة علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والدوحة.

وفي 2010، فازت قطر بحق استضافة البطولة التي ستقام بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبًا، لتكون أول دولة عربية وشرق أوسطية تنظم هذا الحدث الرياضي العالمي.

عكا.

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