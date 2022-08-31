بلدية غزة ترفض تحريض الاحتلال ضدها

غزة- الرأي:

أعلنت بلدية غزة رفضها تحريض الاحتلال الإسرائيلي ضدها وضد قطاع الخدمات المدنية.

ودعا رئيس البلدية د. يحيى السراج جميع الأطراف دولياً وإقليمياً ومحلياً لإدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات طويلة وتحريضه ضد قطاع البلديات، وإرغام الاحتلال على وقف الحصار والسماح بتوفير كل ما يلزم من أجل تحقيق حياة كريمة وصحية للسكان.

وأوضح السراج في تصريح صحفي أن بلدية غزة مؤسسة وطنية عريقة ذات طابع مدني، تحرص على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتتعرض لتحديات متعددة داخلية وخارجية.

وأشار إلى أن أهم التحديات وهو الحصار والذي تمنع من خلاله قوات الاحتلال ادخال العديد من اللوازم والمواد الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية، ومنها ما يلزم لخدمات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتشغيل المركبات والآليات اللازمة لنقل ومعالجة النفايات الصلبة.

وبين رئيس بلدية غزة أن هذا الأمر يهدد بمفاقمة الأوضاع الإنسانية والبيئية المتردية في قطاع غزة.