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أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل "الشيقل"

01 أيلول / سبتمبر 2022 08:11

رام الله - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل "الشيقل" الإسرائيلي" اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.33 شيقل

سعر صرف الدينار: 4.369 شيقل

سعر صرف اليورو: 3.33 شيقل

سعر صرف الجنيه: 0.19 شيقل

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