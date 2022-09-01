جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل "الشيقل" الإسرائيلي" اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.33 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.369 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.33 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.19 شيقل
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01 أيلول / سبتمبر 2022 08:11
رام الله - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل "الشيقل" الإسرائيلي" اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.33 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.369 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.33 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.19 شيقل