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الطقس: أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق اليوم

01 أيلول / سبتمبر 2022 08:21

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم غدٍ الجمعة، تضعف الموجة الحارة أكثر فأكثر مع بقاء الجو حاراً نهاراً وتكون الحرارة اعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين الى ثلاثة. مع المساء يسود جو لطيف خاصة في المناطق العالية مع نسمات هواء عليلة.

ويوم السبت تنخفض الحرارة بشكل إضافي وطفيف في الآن ذاته. ويسود خلال النهار جو حار نسبي الى حار. ويصبح منعشاً الى حد كبير مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. والله تعالى أعلى وأعلم.

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