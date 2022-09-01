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ضمن خطواتهم النضالية

1200 أسير يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

01 أيلول / سبتمبر 2022 08:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

شرع اليوم الخميس، نحو 1200 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي من كافة الفصائل إضرابا شاملا عن الطعام ضمن الفوج الأول احتجاجا على تنصل إدارة مصلحة السجون من تفاهمات جرى إبرامها في مارس الماضي تتضمن تحسين ظروف حياتهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الحركة الأسيرة ستسلم اليوم إدارة السجون قوائم أسرى الفوج الأول المضربين عن الطعام، وستعلن في بيان رسمي أسماء قيادة الإضراب الشامل، من جميع الفصائل الفلسطينية.

وأشار المكتب، إلى أنه من المقرر أن يصعّد الأسرى من خطواتهم الاحتجاجية، بدخول الدفعة الأولى في الإضراب الشامل عن الطعام اليوم، مع استمرار حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان وتفرده بأسرى المؤبدات.

من جهته، ذكر نادي الأسير، أنّ إدارة السّجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، والتي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى ومنذ تاريخ 22 آب/ أغسطس الجاري، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون التلويح بفرض إجراءاتها، واستندت خطوات الأسرى على مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.


 

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