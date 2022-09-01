هل تعانى من ألم الأذن؟ تعرف على الأسباب

يعانى بعض الأشخاص من ألم شديد فى الأذن دون معرفة السبب، ما يستدعى الذهاب للطبيب للتعرف على السبب، ووفقا لموقع healthline، نستعرض أبرز الأسباب المؤدية لألم الأذن، ومنها:

- قد يعني ألم الأذن أنك تعاني من تراكم شمع فى الأذن بكميات كبيرة، وهذا الأمر يتسبب فى حدوث انسداد بالقناة السمعية، ويؤدى للشعور بألم وتقليل فرص السمع بشكل طبيعى.

- وفى بعض الأحيان، خاصة خلال فصل الصيف، والذهاب للنزول للسباحة تتأثر الأذن ويتعرض الشخص لاحتباس السوائل بداخلها، وهذا الأمر يتسبب فى تكاثر البكتريا والجراثيم داخلها، ويعرضك للعدوى فى الأذن.

- بعد الإصابة بنزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية، قد تنتقل العدوى إلى الأذن الوسطى، وهذا الأمر يعرضك لالتهاب فى الأذن أو التعرض لانسداد بها.

- قد لا يعلم الكثيرون أن الإصابة بمشكلة فى الأسنان تؤثر على الأذن وتعرضها للشعور بألم، والسبب أن الفك والأذن مرتبطان ببعض من خلال بعض الأعصاب.

لذا حث التقرير، على ضرورة توخى الحذر من استمرار الشعور بألم الأذن، فعند الاستمرار يجب الذهاب مباشرة إلى الطبيب لمعرفة السبب والبدء فى أخذ العلاجات التى تساهم فى القضاء على الألم.