وكالة الرأي الفلسطينية فتاة تنقذ مطعماً من الإغلاق! وكالة الرأي الفلسطينية عامل يتسبب في حرق مصنع بالكامل لسبب عجيب! وكالة الرأي الفلسطينية هاتف جوجل الجديد يحدث نقلة نوعية فى عالم أجهزة أندرويد! وكالة الرأي الفلسطينية SpaceX تقدم إنترنت عالى السرعة على السفن البحرية وكالة الرأي الفلسطينية خطط لتطوير قطار على غرار hyperloop بسرعة 621 ميلاً فى الساعة وكالة الرأي الفلسطينية غسالة أطباق مستقبلية تطلق بخارًا شديد الحرارة للتنظيف فى 25 ثانية وكالة الرأي الفلسطينية هل تعانى من ألم الأذن؟ تعرف على الأسباب وكالة الرأي الفلسطينية قلة النوم تصيب الأطفال والمراهقين بالسمنة وكالة الرأي الفلسطينية تعرفى على فوائد اليود أثناء الحمل للأم والجنين وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: 125 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

غسالة أطباق مستقبلية تطلق بخارًا شديد الحرارة للتنظيف فى 25 ثانية

01 أيلول / سبتمبر 2022 09:10

غسالة أطباق مستقبلية تطلق بخارًا شديد الحرارة للتنظيف فى 25 ثانية
غسالة أطباق مستقبلية تطلق بخارًا شديد الحرارة للتنظيف فى 25 ثانية

كشفت دراسة جديدة أن تقنية غسالة الأطباق الجديدة يمكن أن توفر لك قريبًا المال الذى تنفقه على الماء والكهرباء والمنظفات، وأجرى الباحثون محاكاة لنظام غسالة الصحون الذى يستخدم بخارًا شديد السخونة بدلاً من الصابون لتنظيف الأطباق، وهذا البخار شديد الحرارة ينتج عن تسخين البخار المشبع الناتج من الماء المغلى.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير نتائج المحاكاة الحاسوبية إلى أن غسالة الأطباق هذه ستكون قادرة على قتل 99% من البكتيريا على طبق واحد فى 25 ثانية فقط.
 
ولا توجد غسالة الأطباق إلا كنموذج كمبيوتر، وليس كشىء مادى، لكن الباحثين يقولون إن دراستهم توفر أساسًا لتطوير غسالات الأطباق من الجيل التالى.
 
قاد الدراسة باحثون من جامعة دورتموند التقنية والجامعة التقنية في ميونيخ بألمانيا، ويقولون في ورقتهم المنشورة في فيزياء السوائل: "إن استخدام البخار شديد السخونة في غسالات الصحون كوسيلة لتقليل استهلاك المياه ووقت التنظيف دون استخدام عوامل التنظيف الكيميائية له إمكانات مستقبلية كبيرة للمطاعم والفنادق والمستشفيات''. 
 
وغالبًا ما لا تقتل غسالات الأطباق التقليدية جميع الكائنات الحية الدقيقة الضارة المتبقية على الأطباق والأوعية وأدوات المائدة، كما أنها تتطلب فترات دورات طويلة تستخدم كميات كبيرة من الكهرباء، والصابون الذي يتم ضخه وإخراجه يتم إطلاقه في مصادر المياه، مما يؤدي إلى تلويث البيئة.
 
لكن أشار الباحثون إلى أن غسالات الأطباق شديدة الحرارة يمكن أن توفر حلاً أكثر فعالية وصديقًا للبيئة، وستكلف غسالة الأطباق البخارية شديدة التسخين المقترحة فى البداية أكثر لكنها ستؤتى ثمارها على المدى الطويل مع توفير المياه والكهرباء والمنظفات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟