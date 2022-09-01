غسالة أطباق مستقبلية تطلق بخارًا شديد الحرارة للتنظيف فى 25 ثانية

كشفت دراسة جديدة أن تقنية غسالة الأطباق الجديدة يمكن أن توفر لك قريبًا المال الذى تنفقه على الماء والكهرباء والمنظفات، وأجرى الباحثون محاكاة لنظام غسالة الصحون الذى يستخدم بخارًا شديد السخونة بدلاً من الصابون لتنظيف الأطباق، وهذا البخار شديد الحرارة ينتج عن تسخين البخار المشبع الناتج من الماء المغلى.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير نتائج المحاكاة الحاسوبية إلى أن غسالة الأطباق هذه ستكون قادرة على قتل 99% من البكتيريا على طبق واحد فى 25 ثانية فقط.



ولا توجد غسالة الأطباق إلا كنموذج كمبيوتر، وليس كشىء مادى، لكن الباحثين يقولون إن دراستهم توفر أساسًا لتطوير غسالات الأطباق من الجيل التالى.



قاد الدراسة باحثون من جامعة دورتموند التقنية والجامعة التقنية في ميونيخ بألمانيا، ويقولون في ورقتهم المنشورة في فيزياء السوائل: "إن استخدام البخار شديد السخونة في غسالات الصحون كوسيلة لتقليل استهلاك المياه ووقت التنظيف دون استخدام عوامل التنظيف الكيميائية له إمكانات مستقبلية كبيرة للمطاعم والفنادق والمستشفيات''.



وغالبًا ما لا تقتل غسالات الأطباق التقليدية جميع الكائنات الحية الدقيقة الضارة المتبقية على الأطباق والأوعية وأدوات المائدة، كما أنها تتطلب فترات دورات طويلة تستخدم كميات كبيرة من الكهرباء، والصابون الذي يتم ضخه وإخراجه يتم إطلاقه في مصادر المياه، مما يؤدي إلى تلويث البيئة.



لكن أشار الباحثون إلى أن غسالات الأطباق شديدة الحرارة يمكن أن توفر حلاً أكثر فعالية وصديقًا للبيئة، وستكلف غسالة الأطباق البخارية شديدة التسخين المقترحة فى البداية أكثر لكنها ستؤتى ثمارها على المدى الطويل مع توفير المياه والكهرباء والمنظفات.