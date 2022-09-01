عامل يتسبب في حرق مصنع بالكامل لسبب عجيب!

رغم أن العمل في المنشآت الصناعية يتطلب تدريباً خاصاً لجميع العاملين كي يكونوا على وعي كامل بقواعد الأمان، تجاوز عامل صيني كل الأعراف، ودفعه الفضول إلى إشعال حريق هائل في مخزن المصنع الواقع بإحدى المدن جنوب البلاد.

فقد أظهر مقطع فيديو لحظة إقدام عامل على إشعال النار في طرف إحدى لفافات مادة "الفوم" وهي مادة شديدة الاشتعال، لاختبار قدرتها على الاشتعال، بدافع الفضول، بحسب ما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

لكن هذا التصرف غير المسؤول تسبب في حريق هائل اندلع في لمح البصر داخل المخزن والتهم جميع لفافات الفوم، بينما حاول العامل التصرف بلا جدوى.

فقد التهمت ألسنة النار كل شيء في أقل من ثانية، متسببة بكارثة ضخمة كلفت المصنع الملايين. فيما شاهد سكان المنطقة الدخان يتصاعد.