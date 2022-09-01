7 فواكه غريبة ونادرة لم تسمع عنها من قبل

توجد العديد من الأنواع النادرة والغريبة من الفواكه في أماكن مختلفة حول العالم، والتي ربما لم يسمع الكثيرون عنها من قبل، أو حتى يتخيلوا أنها موجودة بالفعل؛ والجدير بالذكر أن بعض هذه الفواكه لها فوائد علاجية مذهلة.

وسنتعرف في التقرير التالي على مجموعة من أكثر أنواع الفواكه ندرة وغرابة في العالم.

1. فاكهة "الشيريمويا" أو "القشطة":

من المعروف عن هذه الفاكهة أن لها خصائص علاجية، من بينها على سبيل المثال، وبحسب ما أوضح تقرير نشره موقع "Bright Side"، أنها تساعد على علاج الحمى والدوسنتاريا، ذلك فضلاً عن أن دراسات طبية قد أشارت إلى أنها تساهم في علاج مرض السرطان، لكن عيبها الوحيد أن بذورها سامة.

2. فاكهة "دوريان":

أهم ما يميز هذه الفاكهة ويجعلها غريبة من نوعها، هو أن لها رائحة كريهة في حين أن مذاقها لذيذ؛ وهي تحتوي على الكبريت العضوي، مما يفسر رائحتها الكريهة، لكن مذاقها أشبه بمذاق المكسرات؛ وتجدر الإشارة إلى أنها تتسبب في ارتفاع حاد في ضغط الدم.

3. فاكهة "الكاكايا" أو "جاك فروت":

​

تحمل أشجار "الكاكايا" فاكهة كبيرة الحجم، يصل وزنها إلى 70 باوند، أي ما يعادل أكثر من 30 كيلو جرام، ويبلغ طولها 3 أقدام، ومذاقها أشبه بخليط من الموز والأناناس والمانجو، في حين أن طعم بذور "الكاكايا" يكون أشبه بالشوكولاته عندما تكون مقلية.

4. الموز الأحمر:

يكون طعمه أشبه بالتوت أو المانجو، وهو يحتوي على نسبة منالبوتاسيوم وبيتا كاروتين وفيتامين "C"، أكبر من تلك الموجودة في الموز العادي.

5. فاكهة "سالاك" أو "Salak":

يطلق عليها في بعض الأحيان اسم "فاكهة الثعبان"، إذ أنها تبدو من الخارج على هيئة قشور باللون البني المحمر؛ وهي تتمتع برائحة عطرة، لكن مذاقها غير مألوف، فهو أشبه بمذاق الأناناس والموز مع المكسرات.

6. فاكهة "كيوانو":

تعرف أيضاً باسم "الخيار المقرن الإفريقي" أو "البطيخ المقرن"؛ ويكون مذاق هذه الفاكهة أشبه بخليط من الخيار وثمرة الكيوي والموز.

7. فاكهة "يد بوذا":

تتمتع هذه الفاكهة برائحة عطرة أشبه برائحة البنفسج، وهي بالكاد تصلح للأكل ومذاقها قريب من مذاق قشر الليمون؛ وغالباً ما يتم استخدام "الأصابع الصفراء" في طهي الأسماك وإعداد السلطات.