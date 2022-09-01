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وحدات القمع تقتحم غرف أسرى الجهاد بسجن "رامون"

01 أيلول / سبتمبر 2022 10:08

الضفة المحتلة - الرأي

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الخميس، غرف أسرى الجهاد الإسلامي في قسم "7" بسجن "رامون".

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن وحدات القمع اقتادت ممثل أسرى الجهاد محمد ساري حسين للزنازين، مشيرا إلى أن حالة من التوتر سادت أقسام السجن.

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