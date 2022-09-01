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لن نقبل باستمرار استفراد إدارات السجون بهم

هنية: المقاومة مستعدة لخوض أي ميدان دفاعًا عن الأسرى

01 أيلول / سبتمبر 2022 01:00

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

أنقرة - الرأي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن المقاومة مستعدة ألخوض أي اتجاه أو ميدان من أجل الدفاع عن الأسرى كما خاضت معركة سيف القدس دفاعا عن المسجد الأقصى والقدس. 

وأضاف هنية خلال لقاء إعلامي حواري بعنوان "موحدون ضد السجان" في تركيا تزامنًا مع انتفاضة الحركة الوطنية الأسيرة: "نحن لا نساوم على حرية أسرانا ونحن لا نساوم على كرامتهم وإنسانيتهم، ولا يمكن أن نقبل استمرار هذا التفرد من قبل إدارات السجون بالحركة الأسيرة ومنعهم من التمتع بأبسط حقوقهم المشروعة".

وتابع: "اليوم ونحن أمام خطوة استراتيجية وانعطافة حادة في واقع السجون في ظل وجود أكثر من 5 آلاف أسير وأسيرة في السجون، يجب أن يرتفع الصوت عاليًا كفى لهذا الاحتلال وكفى لاستمرار الاعتقال والتسلط من قبل الكيان على الأسرى".

وبين هنية، أن شعبنا يجب أن يكون مستعدا للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم كما يدافع اليوم عن القدس والأقصى وفي كل المناطق.

وشدد على أن تحرير الأسرى على رأس أولويات الحركة، وهو بند ثابت على جدول أعمال القيادة في كل اجتماعاتها وأنشطتها، مؤكدا أن المقاومة لن تترك الأسرى على الإطلاق.

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