الأسرى يعلنون وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة مساء اليوم الخميس عن وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد تراجع إدارة السجون عن قرار النقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري.

وقالت اللجنة في بيان لها: "قررنا وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري".

وأضافت "نتوجه بالشكر الجزيل لكافة أبناء شعبنا ولكل أحرار العالم الذين ساندونا في هذه الخطوات، والشكر الجزيل موصول أيضًا لفصائلنا لما أبدت أبدته من استعداد عالي لدعم نضالنا".

وتابعت "إن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا التي تتجسد في كل مرة داخل قلاع الأسر، ونتمنى أن تمتد هذه الوحدة لتتحقق في كل ساحات الوطن ومواجهة الاحتلال".

وتوجهت بتحيةِ إجلالٍ وإكبار للأسرى على صبرهم الطويل وجهوزيتهم الدائمة لمواجهة العدوان، والذين أبدوا أعلى درجات الاستعداد للتضحية في سبيل الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.

وكان 1200 أسير يستعدون مساء اليوم، للشروع في إضراب مفتوح عن الطعام ضمن سلسلة خطوات احتجاجية متوالية.