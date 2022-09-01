وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تنشر قائمتها المعتمدة للخبراء تضم 136 خبيراً وكالة الرأي الفلسطينية وجهاء ومخاتير يطالبون "العمل الحكومي" بتنفيذ أحكام القضاء وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يناقش تعزيز الخدمات الصحية في مستشفى الدرة للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الحصار يُنهك مرضى غزة ويحرمهم العلاج وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد ورشة عمل بخصوص دليل إجراءات الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين" يهنئ رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بمنصبه الجديد وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عمر الأغا الثانوية بخانيونس تُنفّد وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يواصل عقد سلسلة من الدورات التدريبية وكالة الرأي الفلسطينية قيادة تدريب الداخلية تبحث التعاون مع "الصليب الأحمر" وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يتفقد عمل شرطة المحافظة الوسطى
أخبار » أخبار الأسرى

الأسرى يعلنون وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام

01 أيلول / سبتمبر 2022 04:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة مساء اليوم الخميس عن وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد تراجع إدارة السجون عن قرار النقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري.

وقالت اللجنة في بيان لها: "قررنا وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري".

وأضافت "نتوجه بالشكر الجزيل لكافة أبناء شعبنا ولكل أحرار العالم الذين ساندونا في هذه الخطوات، والشكر الجزيل موصول أيضًا لفصائلنا لما أبدت أبدته من استعداد عالي لدعم نضالنا".

وتابعت "إن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا التي تتجسد في كل مرة داخل قلاع الأسر، ونتمنى أن تمتد هذه الوحدة لتتحقق في كل ساحات الوطن ومواجهة الاحتلال".

وتوجهت بتحيةِ إجلالٍ وإكبار للأسرى على صبرهم الطويل وجهوزيتهم الدائمة لمواجهة العدوان، والذين أبدوا أعلى درجات الاستعداد للتضحية في سبيل الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.

وكان 1200 أسير يستعدون مساء اليوم، للشروع في إضراب مفتوح عن الطعام ضمن سلسلة خطوات احتجاجية متوالية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟