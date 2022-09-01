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الاحتلال يشدد الإجراءات العسكرية في محيط بيت لحم

01 أيلول / سبتمبر 2022 05:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، الإجراءات العسكرية بحق المواطنين في محيط مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أغلقوا المدخل الغربي لقرية حوسان بالكامل أمام حركة المواطنين والمركبات، ومنعوا حركة المواطنين.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الإغلاق أدى لعرقلة حركة السير للمركبات الداخلة والخارجية من البلد.

وفي بلدة نحالين، أقامت قوات الاحتلال حاجز عسكري مفاجئ في منطقة وادي البقرة، وسط استنفار كبير لجنود الاحتلال الذين اوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.

وأطلقت قوة عسكرية إسرائيلية راجلة النار باتجاه مركبة فلسطينية عند مفرق "عقبة حسنة" الذي يفصل بين قرى غرب بيت لحم.

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