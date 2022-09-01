وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يعلنون وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تنشر قائمتها المعتمدة للخبراء تضم 136 خبيراً وكالة الرأي الفلسطينية وجهاء ومخاتير يطالبون "العمل الحكومي" بتنفيذ أحكام القضاء وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يناقش تعزيز الخدمات الصحية في مستشفى الدرة للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الحصار يُنهك مرضى غزة ويحرمهم العلاج وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد ورشة عمل بخصوص دليل إجراءات الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين" يهنئ رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بمنصبه الجديد وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عمر الأغا الثانوية بخانيونس تُنفّد وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يواصل عقد سلسلة من الدورات التدريبية
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلامي الحكومي بغزة يبارك انتصار الأسرى على السجان

01 أيلول / سبتمبر 2022 06:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

بارك المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، انتصار الأسرى على السجان الإسرائيلي، مؤكداً أن هذا الانتصار لم يكن ليتم لولا صمود وثبات الأسرى والتفاف ووحدة شعبنا بكل مكوناته مع مطالبهم.

وقال المكتب في بيان له اليوم الخميس: "إن تراجع إدارة سجون الاحتلال عن قراراتها التعسفية بنقل أسرى المؤبدات بشكل دوري، يبرهن مجدداً أن الحقوق تنتزع انتزاعاً ولا تستجدى".

وأضاف "إن الاحتلال رغم صلفه وعنجهيته يمكن كسر إرادته وإرغامه على الاستجابة لمطالب شعبنا".

وتابع "هذا الانتصار الذي تسجله اليوم الحركة الأسيرة هو رسالة بأهمية بقاء قضية الأسرى حاضرة على الصعيد الرسمي والوطني والفصائلي والشعبي والمؤسساتي حتى نيل حريتهم الكاملة".

ولفت إلى أن هذه الإنجاز يضع وسائل الإعلام أمام مسئوليتها في تفعيل هذه القضية التي تحمل أبعاداً وطنية وإنسانية ومجتمعية .

وأردف "كل التحية لأبطال شعبنا الرابضين خلف القضبان في باستيلات الحقد والإجرام الصهيوني، وليكن شعبنا دائما بكل مكوناته -داخل وخارج فلسطين- مجندا لمؤازرتهم في نيل حقوقهم الأساسية وصولا لتحريرهم، وليعلم المحتل أننا كل لا يتجزأ وأننا جسد واحد موحد".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟