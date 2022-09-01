الإعلامي الحكومي بغزة يبارك انتصار الأسرى على السجان

غزة – الرأي:

بارك المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، انتصار الأسرى على السجان الإسرائيلي، مؤكداً أن هذا الانتصار لم يكن ليتم لولا صمود وثبات الأسرى والتفاف ووحدة شعبنا بكل مكوناته مع مطالبهم.

وقال المكتب في بيان له اليوم الخميس: "إن تراجع إدارة سجون الاحتلال عن قراراتها التعسفية بنقل أسرى المؤبدات بشكل دوري، يبرهن مجدداً أن الحقوق تنتزع انتزاعاً ولا تستجدى".

وأضاف "إن الاحتلال رغم صلفه وعنجهيته يمكن كسر إرادته وإرغامه على الاستجابة لمطالب شعبنا".

وتابع "هذا الانتصار الذي تسجله اليوم الحركة الأسيرة هو رسالة بأهمية بقاء قضية الأسرى حاضرة على الصعيد الرسمي والوطني والفصائلي والشعبي والمؤسساتي حتى نيل حريتهم الكاملة".

ولفت إلى أن هذه الإنجاز يضع وسائل الإعلام أمام مسئوليتها في تفعيل هذه القضية التي تحمل أبعاداً وطنية وإنسانية ومجتمعية .

وأردف "كل التحية لأبطال شعبنا الرابضين خلف القضبان في باستيلات الحقد والإجرام الصهيوني، وليكن شعبنا دائما بكل مكوناته -داخل وخارج فلسطين- مجندا لمؤازرتهم في نيل حقوقهم الأساسية وصولا لتحريرهم، وليعلم المحتل أننا كل لا يتجزأ وأننا جسد واحد موحد".