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الاحتلال يجدد أعمال الحفر في مقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة

01 أيلول / سبتمبر 2022 08:07

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أعمال الحفر التهويدية في مقبرة اليوسفية بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن أعمال الحفر التي يجريها الاحتلال للمقبرة التي تقع بالقرب من باب الأسباط، جرت بحماية مشددة من قوات جيش الاحتلال.

وأوضحت تلك المصادر، أن قوات الاحتلال تحاول إقامة حديقة على جزء من أراضي المقبرة اليوسفية.

ونهاية العام الماضي 2021، نَصبت قوات الاحتلال، كاميرات مراقبة بالمقبرة اليوسفية، بعد أن استكملت إغلاق جزء منها، لتحويلها إلى "حديقة توراتية".

وتمنع شرطة الاحتلال المقدسيين من الدخول إلى الجزء الذي تنوي تحويله إلى حديقة رغم وجود قبور فيه.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس، وما تسمى "سلطة الطبيعة"، قد شرعتا في وقت سابق بتجريف جزء من المقبرة، لتحويلها إلى حديقة.

والمقبرة هي أحد أهم وأبرز المقابر الإسلامية في مدينة القدس والتي تعج برفاة عموم أهل المدينة وكبار العلماء والصالحين والمجاهدين والشهداء.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى "طمس تاريخ المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي الأصيل وتغيير الوضع التاريخي القائم للمدينة قبل احتلاها عام 1967.

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