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الطقس "حار نهاراً معتدل بالمساء

02 أيلول / سبتمبر 2022 09:03

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غزة-الراي

تضعف الموجة الحارة أكثر فاكثر مع بقاء الجو حاراً نهاراً وتكون الحرارة اعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين الى ثلاثة. مع المساء يسود جو لطيف خاصة في المناطق العالية مع نسمات هواء عليلة. والله تعالى أعلى وأعلم.

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