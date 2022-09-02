الاحتلال يعتقل محررًا وسط اشتباكات مسلحة في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، الأسير المحرر الشيخ مهنا خالد جبد الشرقاوي من منزله في بلدة الزبابدة جنوب جنين، بينما اشتبك مسلحون مع قوات أخرى في برقين ومدخل جنين الغربي.

وبينت مصادر محلية، أنّ وحدات خاصة حاصرت منزل الشرقاوي الذي تعرض للاعتقال عدة مرات بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الاسلامي ثم اقتحمته وقامت باعتقاله



وأضافت المصادر، إنّ الاحتلال قام منذ ساعات الفجر الأولى بتحركات مكثفة حول جنين بمشاركة الوحدات الخاصة، واقتحمت دوريات عسكرية من مداخل برقين وشارع حيفا وحاجز الجلمة، وسيرت الدوريات في عدة مناطق مما أثار حالة استنفار في جنين ومخيمها، وقد انتشر مسلحون وفرق الارباك الليلي في عدة مناطق، كما أطلق مسلحون النار واشتبكوا مع الاحتلال



وتشن قوّات الاحتلال الاسرائيلي ، بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري