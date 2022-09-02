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الاسيران الشقيقان احمد وعدال يواصلان إضرابهما عن الطعام

02 أيلول / سبتمبر 2022 10:07

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 يواصل معتقلان شقيقان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهما المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري.

والشقيقان المعتقلان هما، أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر/ بيت لحم، حيث يضربان عن الطعام منذ 27 يومًا، وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب 2022، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

وأصدر الاحتلال بحق أحمد موسى أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال لمدة 3.

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل أحمد البالغ من العمر (44 عامًا) هو أسير سابق، وكان قد نفّذ عام 2019 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 29 شهرًا، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أن عدال موسى (34 عامًا) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين.

وكان المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، قد أعلن أمس تعليق إضرابه عن الطعام بعد 172 يومًا من الإضراب، على أن يفرج عنه مع نهاية الاعتقال الجاري في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

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