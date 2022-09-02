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الآلاف يلبون دعوات "الفجر العظيم" بالضفة والقدس

02 أيلول / سبتمبر 2022 10:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

لبى الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، دعوات صلاة "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، و"فجر الشهداء" في المسجد الإبراهيمي ومساجد الضفة الغربية المحتلة.

وتوافد المواطنون إلى المساجد المختلفة، مرددين التكبيرات والهتافات التي تمجد الشهداء والمقاومة، وتؤكد السير على طريقهم والوفاء لهم.

وأدت أعداد كبيرة من المواطنين صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تأكيدا منهم على التواجد الدائم في المسجد والدفاع عنه، حيث أم المصلين في صلاة الفجر الشيخ يوسف أبو سنينة، فيما عمت مصليات المسجد حلقات القرآن والذكر عقب الصلاة.

وواصل مئات المواطنين رباطهم بعد صلاة الفجر في باحات الأقصى، كما تناولوا فطوراً جماعياً في رحاب المسجد.

كما أدى المصلون صلاة الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي بالخليل، ومسجد النصر بنابلس، ومسجد صلاح الدين في قباطية في جمعة “فجر المجاهدين”.

وانطلقت "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.

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