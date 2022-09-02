أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة 2 سبتمبر

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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02 أيلول / سبتمبر 2022 10:14
غزة – الرأي:
جاءت أسعار المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم داخل أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة، كما يلي:
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