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أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة 2 سبتمبر

02 أيلول / سبتمبر 2022 10:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

جاءت أسعار المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم داخل أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة، كما يلي:

 

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