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أخبار » الأسرة و المجتمع

نصائح لتجنب زيادة الوزن عند اقتراب سن اليأس

02 أيلول / سبتمبر 2022 10:25

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انقطاع الطمث هى مرحلة تمر بها جميع النساء، ويطلق عليها سن اليأس، والسبب هو حدوث اضطرابات هرمونية توقف نزول الدورة الشهرية، وهذا الأمر يؤثر بشكل ملحوظ على وزن النساء، ويتسبب فى تعرضها لزيادة فى الوزن، لذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز النصائح التى يجب على النساء عند بلغوهن سن اليأس اتباعها لتجنب التعرض لزيادة الوزن، وفقا لموقع healthline.

أكد التقرير ضرورة اتباع نظام غذائى صحى ومثالى، يحتوى على الخضراوات والفواكه والبروتينات خالية الدهون، وتجنب الأطعمة السريعة، والأطعمة عالية الدهون، والكربوهيدرات أى النشويات مثل الخبز والمكرونة.

وأضاف التقرير أنه يجب على النساء فى سن اليأس أخذ القسط الكافى من النوم، ويكون من 7 إلى 8 ساعات فى اليوم، والسبب أن هناك علاقة قوية بين قلة النوم، وزيادة الوزن.

كما حث التقرير على ضرورة ممارسة التمارين الرياضة بشكل يومى لأنها تزيد من حرق الدهون، والسعرات الحرارية الزائد، لذا يمكنك ممارسة المشي يوميا لمدة 60 دقيقة، أو ممارسة السباحة ثلاث مرات في الأسبوع.

وشدد التقرير على أنه يجب على النساء عند بلغوهن سن اليأس المتابعة الدورية مع الطبيب أمراض النساء، لأنه الوحيد الذى يساعدهن فى تنظيم الاضطرابات الهرمونية، وأيضا ينظم زيادة الشهوة لتناول الطعام بكثرة.

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