موسم الرياح الموسمية هو فترة الذروة لتكاثر البعوض، وعلى الرغم من أن معظم لدغات البعوض غير ضارة، إلا أن بعضها قد يسبب مضاعفات خطيرة.

ويمكن لهذه الحشرات القارضة أن تنقل أمراضًا مختلفة وتتسبب لنا فى الحكة، وفقا لموقع "healthsite"، وتقدر منظمة الصحة العالمية (WHO) أن أكثر من مليون شخص يموتون كل عام من لدغات البعوض، والملاريا هى أحد الأسباب الرئيسية.

عوامل الخطر

على الرغم من أن احتمال الإصابة بمرض من البعوض يعتمد فى الغالب على مكان إقامتك، يمكن أن يحمل البعوض العديد من الأمراض، وتميل إناث البعوض إلى استهداف أنواع معينة من الناس على غيرهم فيما يتعلق بالتغذية، نتيجة لذلك، يمكن للبعوض أن يحمل وينشر العديد من الأمراض الخطيرة ، بما في ذلك:

الملاريا:

تشمل علامات الإصابة الصداع والقىء والحمى، ويمكن أن تكون الملاريا مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها على الفور.

فيروس زيكا:

الأعراض خفيفة وقد تشمل الحمى وآلام المفاصل أو الطفح الجلدى، ومع ذلك، لا يوجد لقاح متاح يمكن أن يقى من الفيروس.

الشيكونجونيا:

يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة وآلام المفاصل والعضلات والصداع .

5 نصائح لتجنب لدغات البعوض المؤلمة



الابتعاد عن المياه الراكدة

توفر المياه الراكدة للبعوض بيئة تكاثر مثالية، سيساعدك جعل محيطك أقل جاذبية للبعوض فى تجنب التعرض للعض، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال مراعاة تصريف المياه من الأكواب أو أي أوعية فارغة قبل تركها بالخارج.



تجنب أوقات معينة من اليوم:

الأوقات الأكثر برودة، بيئة ملائمة للبعوض، لذلك، من الجيد التخطيط لأي أنشطة قد تمارسها خلال أوقات اليوم التي يكون فيها البعوض أقل نشاطًا إذا كنت ترغب في منع التعرض للعض.

ارتدى ألوانًا فاتحة:

يعد ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة طريقة ممتازة لتجنب لدغ البعوض، يمكن أن تساعد الملابس ذات الألوان المحايدة والباستيل في منع لدغات البعوض.



ارتداء الملابس المناسبة:

سوف يلدغ البعوض أي منطقة من الجلد المكشوف، لهذا السبب، من الجيد ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة لدرء لدغات البعوض.

حافظ على تداول الهواء:

البعوض ليس طيارًا قويًا، لذلك، يمكن لدوران الهواء أن يبقي البعوض بعيدًا بشكل فعال، مما يمنعه من الطيران في مكان قريب.