وزارة الأسرى تؤكد ان معركة الاسرى مع السجان مفتوحه

اكد وكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين بهاء الدين المدهون على ان المواجهة مع الاحتلال داخل السجون وخارجها لا زالت قائمة وستبقى معركة الأسرى مع السجان مفتوحة حتى تحريرهم وكسر قيدهم.



جاء ذلك خلال تهنئته أسرانا الأبطال وشعبنا الفلسطيني بهذا الانتصار البطولي عادا ذلك بمثابة ثمرة صبر منقطع النظير واستعداد من آلاف الأسرى للتضحية من أجل كرامتهم وعزتهم، وضمان حصولهم على حقوقهم والحفاظ على مكتبهم وإنجازاتهم.



وشكر المدهون كل من ساند ودعم ووقف إلى جانب الأسرى، مؤكدا أن قضيتهم الإنسانية تحتاج منا أن نبقى دائما على هذا المستوى من الإسناد والتضامن واستمرار تسليط الضوء على معاناتهم داخلياً وخارجياً.