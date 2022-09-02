الاحتلال يفرج عن الطالبة "آمنة اشتية" من نابلس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الطالبة في جامعة النجاح الأسيرة آمنة اشتية, من قرية تل قضاء نابلس .
والأسيرة آمنة اشتية، هي طالبة في جامعة النجاح الوطنية، وقد اعتقلتها قوات الاحتلال بتاريخ 23/3/2022م، بعد دهم وتفتيش منزل ذويها.
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02 أيلول / سبتمبر 2022 12:51
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الطالبة في جامعة النجاح الأسيرة آمنة اشتية, من قرية تل قضاء نابلس .
والأسيرة آمنة اشتية، هي طالبة في جامعة النجاح الوطنية، وقد اعتقلتها قوات الاحتلال بتاريخ 23/3/2022م، بعد دهم وتفتيش منزل ذويها.
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