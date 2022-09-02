"فلسطين" تشارك في افتتاح الملتقى الإعلامي للإعلام الرياضي

غزة-الرأي

انطلقت أعمال الملتقى الإعلامي الرابع للنادي الدولي للإعلام الرياضي، بمجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بالعاصمة العمانية مسقط الذي يقام بـرعاية الشيخ علي بن أحمد الرواس رئيس نادي ظفار العماني.



وبرزت مشاركة فلسطين من خلال تواجد مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، وأمين عام النادي الدولي للإعلام الرياضي حسين عليان، الذي ألقى كلمة افتتاح الملتقى قدم فيها الشكر لسلطنة عمان والسلطان هيثم بن طارق، كما أشاد بجهود نادي ظفار ورئيس النادي الشيخ علي بن أحمد الرواس لما قدموه من جهد لاستضافة وتنظيم الملتقى الذي يجمع الإعلاميين الرياضيين من كافة أنحاء العالم.



كما حظيت مشاركة مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية بالعديد من اللقاءات مع الشخصيات الإعلامية وكبار الشخصيات المشاركة وتم الحديث عن العديد من القضايا التي تخص تطوير الإعلام الرياضي.



وضمن جلسة افتتاح الملتقى قدم عدنان مراد رئيس النادي الدولي شكره وتقديره لسلطنة عمان وجهودها في استضافة وتنظيم الملتقى، وأعلن عن طرح برامج مكثفة على كافة الأصعدة في مجال تطوير الإعلام الرياضي العربي.



من جهته ألقى ناجي اليافعي كلمة نادي ظفار مرحبا بالحضور وأكد على أن سلطنة عمان سعيدة بحضور ومشاركة كوكبة من أبرز الاعلاميين الرياضيين، وقال أن رعاية الشيخ علي الرواس للملتقى واجب ومحط اهتمام كبير.



بعد ذلك تضمنت أعمال الملتقى محاضرة الكابتن الإعلامي المصري أحمد شوبير، وبعد ذلك محاضرة الإعلامي السعودي فواز الشريف.



يذكر أنه يشارك في أعمال الملتقى الذي يقام على مدار ٤ أيام ما يقارب من ١٠٠ إعلامي رياضي من كل دول العالم.

