الاحتلال يصعد حملات الاستدعاء والاعتقال في الأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات إن استدعائه لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق يوم الأحد المقبل جاء في سياق التضييق والملاحقة الممتدة منذ عقود.

وأوضح "بكيرات" أن الاحتلال يهدف لتفريغ القدس والمسجد الأقصى من المرجعيات والقيادات المقدسية، ولا يريد أن أي وجود فلسطيني إسلامي في القدس، لأي شخصية تفضح سياسات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة.

وأشار إلى أنه استدعي أمس الخميس للمسكوبية، لما يعرف بالتحقيق في غرف رقم 4، وتم تسليمهم قرار بتجديد منع السفر بحق نجله داوود.

وقال "بكيرات" إن قوات الاحتلال حاصرت منزله في بلدة صور باهر بالقدس، وحاولت اقتحامه للبحث عنه، وجرى مشادة كلامية بين العائلة وقوات الاحتلال.

وبيّن أن قوات الاحتلال سلمته استدعاء آخر لمقابلة المخابرات في مركز تحقيق القشلة في باب الخليل بالبلدة القديمة يوم الأحد القادم.

وأضاف "إن هذا الاستدعاء ليس الأول ولن يكون الأخير، مشددًا على رفضه لكل هذه الإجراءات الظالمة التي تأتي بسياق التضييق على المقدسيين ومحاولة خلق فراغ في المسجد الأقصى والقدس".

ولا تكف قوات الاحتلال عن ملاحقة الشيخ "بكيرات"، كونه من الشخصيات الفلسطينية المقدسية المؤثرة، وتستهدفه بالاستدعاء والاعتقال بشكل متواصل.

وقد اعتُقل الشيخ أكثر من 34 مرة منذ عام 1981، وأُبعد عن المسجد الأقصى 26 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 شهور، كما مُنع من السفر خارج البلاد مرات عديدة.