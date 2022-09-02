وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق إثر قمع مسيرة سلمية شرق نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش قضايا متعلقة بقطاعات زراعية هامة وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصعد حملات الاستدعاء والاعتقال في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق نار يستهدف مستوطنة إسرائيلية قرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية "فلسطين" تشارك في افتتاح الملتقى الإعلامي للإعلام الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن الطالبة "آمنة اشتية" من نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تختتم مخيمًا تدريبيًا في إعداد المأكولات التراثية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تؤكد ان معركة الاسرى مع السجان مفتوحه وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تنشر حصيلة حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

برهوم: إقامة الاحتلال حفل غنائيّ بساحة مسجد بئر السّبع انتهاك خطير

02 أيلول / سبتمبر 2022 05:00

111
111

قال المتحدّث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن سماح الاحتلال بإقامة حفل غنائيّ في ساحة مسجد بئر السّبع التاريخي انتهاك خطير للمقدسات لن يفلح في طمس معالم المسجد وهُويته الإسلامية.


وأضاف: “نرفض ونستنكر بأشدّ العبارات سماح الاحتلال الصهيوني بإقامة حفل غنائيّ في ساحة مسجد بئر السبع التاريخي في الداخل المحتل، ونعدّ ذلك انتهاكًا خطيرًا لحرمة المسجد، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم”.


وأكد أنَّ مساجد فلسطين التاريخية على امتداد الوطن، ستبقى وقفًا إسلاميًا خالصًا كما كانت، وستظل معالم شامخة تدلّل على ارتباط الأرض والشعب بهُوية فلسطين وتاريخها وحضارتها، ولن تفلح سياسة الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في العبث بمعالم الأرض وتغيير حقائق التاريخ.


ودعا الشعب وقواه الحيّة إلى التصدّي لهذه الانتهاكات الصهيونية، وحماية أرضه ومقدساته بكل الوسائل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟