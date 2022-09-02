كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد الموافق(4 سبتمبر).
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف إلى التواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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02 أيلول / سبتمبر 2022 09:36
غزة- الرأي:
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد الموافق(4 سبتمبر).
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف إلى التواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.