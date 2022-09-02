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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

02 أيلول / سبتمبر 2022 09:36

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غزة- الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد الموافق(4 سبتمبر).

ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف إلى التواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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