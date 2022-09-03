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المعتقلان الشقيقان "موسى "يواصلان معركة الامعاء الخاوية

03 أيلول / سبتمبر 2022 08:24

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 يواصل المعتقلان الشقيقان في سجون الاحتلال الإسرائيلي،   أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر/ بيت لحم ، إضرابهما المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري لليوم الـ 28 على التوالي وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب 2022.

وأصدر الاحتلال بحق أحمد موسى أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال لمدة 3.

بدوره، أوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل أحمد البالغ من العمر (44 عامًا) هو أسير سابق، وكان قد نفّذ عام 2019 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 29 شهرًا، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أن عدال موسى (34 عامًا) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين.

وكان المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، قد أعلن أمس تعليق إضرابه عن الطعام بعد 172 يومًا من الإضراب، على أن يفرج عنه مع نهاية الاعتقال الجاري في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

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