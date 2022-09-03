وزارة الاسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد ابو محامييد

غزة-الرأي

نعت وزارة الأسرى والمحررين بغزة استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد (40 عاما) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم في مستشفى "اساف هورفيه" نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

وحملت الوزارة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه حكومة الاحتلال وادارة السجون، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو محاميد، نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

وأكدت أنه الاسير الشيهد قد تعرض لسياسة اهمال طبي، بعد اصابته بجرثومة داخل السجن، وجرى تأخير علاجه، حتى تفاقم وضعه الصحى، ومن ثم نقل الى مشفى (اساف هورفيه) الى أن أعلن استشهاده صباح اليوم السبت الموافق 3.سبتمبر 2022 .

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو محامبد قبل شهيرين، بذريعة دخوله مدينة القدس بدون تصريح.

وأوضحت الوزارة أنه باستشهاد الأسير أبو محاميد يرتفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى 231 شهيد.