هل تتسبب القهوة فى انتفاخ البطن؟

هل تناول القهوة يتسبب فى الإصابة بانتفاخ البطن؟ سؤال طرحه الكثيرون يجب عنه التقرير المنشور عبر موقع livestrong.



القهوة من المشروبات الغنية بالكافيين، والتى تساعد فى شعورك بالتركيز، والشعور بالطاقة والحيوية، كما أنها تساهم فى يقظة العقل، لكن يجب عدم الإسراف فى تناولها.



أكدت دراسة نشرت بمجلة "Nutrition Journal" أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين يتعرضون عن تناوله للقهوة للإصابة بانتفاخ البطن والغازات.



وأوضحت دراسة أجريت فى 2016 أن القهوة مشروب مفيد وآمنة للجهاز الهضمى، حيث وجد الباحثون أن القهوة لها دور كبير فى الحفاظ على التوازن البكتيرى فى الأمعاء، وهذا يساعد فى تحسن عملية الهضم، لأنها تحفز الأمعاء على إنتاج حمض الهيدروكلوريك، الذي يساعد في التنويع بين البكتيريا المفيدة والضارة.



وأكد التقرير أن الأشخاص الذين يعانون فقط من حساسية الكافيين هم الذين يتعرضون لانتفاخ البطن عند تناولهم للقهوة، خاصة إذا كنت تقوم بإضافة الحليب أو المحليات الصناعية عليها، فهذه الأشياء تستغرق وقت طويل في الهضم وتكون الغازات، وتسبب الإنتفاخ.



كما أوضح التقرير أن الأشخاص أيضا الذين يعانون من مشكلة في القولون العصبي ومرضي كرون يتعرضون لانتفاخ البطن بعد تناول للقهوة.

