ما هو مسمار تقويم الأسنان وتأثيره عليك؟

تقويم الأسنان هو الوسيلة التى يلجأ لها الكثيرون لعلاج مشاكل ازدحام الأسنان أو الفراغات أو حال عدم تطابق الفكين، تختلف مدة التقويم من شخص لآخر، لكن هناك تقنية تحتاجها بعض الحالات أثناء تركيب التقويم وهى "مسمار التقويم"، ويقدم "اليوم السابع" كل شىء عن مسمار التقويم وفقا لما ذكره موقع orthodonticcentre.

ما هو المسمار المصغر لتقويم الأسنان؟

هو عبارة عن مسمار معدني صغير يتم إدخاله من خلال اللثة إلى عظم الفك ليكون بمثابة مرساة للمساعدة في تحريك الأسنان ذات الوضع السيئ يسميها بعض الناس أيضًا "براغي دقيقة" أو "غرسات صغيرة" أو "أجهزة تثبيت مؤقتة" (TADs).

لماذا أحتاج إلى مسمار التقويم ؟

من أجل تحريك الأسنان في وضع مناسب، يمكن استخدام المسمار الصغير ليكون بمثابة "مرساة" للمساعدة في تقويم أسنانك وسد الفجوات.

كيف سيتم وضع المسمار الصغير؟

- يمكن وضع مسمار صغير في أي وقت أثناء علاج الدعامة.

- يستخدم مخدر موضعي لتخدير اللثة، وقد يطلب منك أيضًا استخدام غسول فم مضاد للبكتيريا.

- قد يتم حفر ثقب في الفك أولاً لإدخال المسمار أو قد يتم إدخاله برفق مباشرةً في العظم.

- قد تشعر بإحساس ضغط عند إدخال المسمار.

- في بعض الأحيان، يتم استخدام جهاز بلاستيكي كدليل للمساعدة في وضع المسمار في الموضع الصحيح تمامًا.

يمكن تثبيت الدعامة بالمسمار الصغير إما على الفور أو في زيارة لاحقة لبدء حركة الأسنان.

ما هى المخاطر؟

هناك أدلة محدودة حول مدى جودة عمل المسامير الصغيرة لكن لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة بشأن استخدامها، فمعدلات النجاح أكبر من 80%، وعادة ما يتم وضع المسمار الصغير بحيث ينتقل بين جذور اثنين من الأسنان تظل الغالبية مستقرة أثناء العلاج بالدعامة المخاطر المحتملة هي :

- قد يلمس المسمار جذر السن أثناء وضعه يجب أن يشفى الجذر دون مشاكل.

- يصبح المسمار فضفاضًا، و يمكن استبداله عادة في نفس الموضع في زيارة لاحقة أو في وضع مختلف.

- 5 % من المسامير تنكسر أثناء الإدخال إذا حدث هذا ، فقد تترك نهاية المسمار الصغير في العظم .

- لا ينبغى أن يسبب هذا أى مشاكل، 15-20% من المسامير اللولبية الصغيرة تفشل مبكرًا وتحتاج إلى الاستبدال أو الإزالة .

ماذا لو لم أرغب في وضع مسمار صغير في فمي؟

سيشرح أخصائي تقويم الأسنان الطرق المختلفة لتقويم أسنانك وإغلاق المساحات. غالبًا ما تُستخدم المسامير الصغيرة لجعل علاج الدعامة الخاص بك أكثر كفاءة وفعالية قدر الإمكان. قد تتضمن الخيارات البديلة ارتداء غطاء الرأس أو قلع السن أو قبول فراغات بين الأسنان. سوف ينصحك أخصائي تقويم الأسنان بأفضل طريقة للحصول على النتيجة التي تريدها. القرار النهائي لك.



ما هي مدة بقاء المسمار الصغير في فمي؟

عادة ما يكون المسمار الصغير في مكانه لعدة أشهر بينما يتم نقل الأسنان إلى وضع أفضل. بمجرد اكتمال حركة الأسنان ، يتم إخراج المسامير.